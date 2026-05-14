Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром в четверг

Утром в четверг, 14 мая, на дорогах Подмосковья зафиксировано более 1,14 миллиона автомобилей. Это на 9,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

