Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов вечером 3 апреля

По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером в пятницу, 3 апреля, загруженность дорог региона оценивается в 4 балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Пятницкое, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, не пользоваться мобильным телефоном во время управления транспортным средством, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

