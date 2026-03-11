Загруженность дорог Подмосковья 11 марта: оценка и рекомендации

По сообщению Министерства транспорта Московской области, в среду утром, 11 марта, загруженность дорог региона составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 975 тысяч автомобилей, что на 7 % меньше средних значений прошлого месяца.

Трудности с движением наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.