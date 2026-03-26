Загруженность дорог Московского региона достигла 5 баллов

Вечером в четверг, 26 марта, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг 5 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, значительные затруднения в движении автотранспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей проявлять осторожность, не отвлекаться на мобильные телефоны, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

