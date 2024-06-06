Загрязнявшие реку очистные сооружения закрыли в Лобне

Очистные сооружения на Луговой улице закрыли в Лобне по просьбам жителей. Они загрязняли воду в реке.

Глава округа Анна Кротова пообещала закрыть очистные сооружения в конце этой зимы. Жители были обеспокоены тем, что сточные воды попадают в реку. Анализы показали, что источник загрязнения находится в прудах-отстойниках.

«Здесь окончательно работы не завершены, еще идет откачка вот этих емкостей. И после того, как это уже будет полностью очищено, будет отдельная промывка, осушение и полная консервация. И на консервацию я, конечно же, приеду для того, чтобы жителям доложить, что все, работы завершены», — сказала она.

Резервуары освободят, промоют и высушат. Через несколько дней эти работы завершат, и проблема загрязнения водоема будет решена.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».