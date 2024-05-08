Загрязнение берегов реки Учи устранят в Щелкове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:25 Загрязнение берегов реки Учи устранят в Щелкове Минэкологии МО.

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Инспекторы подмосковного эконадзора проверили состояние реки Учи, которая протекает в нескольких округах региона. Загрязнение береговой полосы обнаружили в Щелкове в поселке Образцово.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, о загрязнении ведомству сообщили в администрации округа.

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«При осмотре территории установлено, что отвалами размываемых грунтов отсыпана 30-метровая прибрежная защитная полоса реки, граничащая с земельным участком, принадлежащим местной жительнице. Гражданке объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сказал он.

Министр напомнил, что ранее такие же предостережения объявили администрации Дмитрова, где в водоохранной зоне реки Учи разместили грунты.

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