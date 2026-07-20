Заготовку кормов начали в совхозе «Архангельский» в Наро-Фоминском округе

Прямо «в поле» прошла рабочая встреча главного агронома Наро-Фоминского округа Людмилы Солдатовой и начальника отдела развития сельхозпроизводства Комитета по экономике администрации округа Натальи Волковой 17 июля. Специалисты не просто проконтролировали процесс, а детально оценили ход заготовки сенажа — особого микса бобовых и злаковых трав, который станет основным кормом для скота в зимний период.

Как отметили участники встречи, работы идут строго по графику, отставания нет. В совхозе «Архангельский», где животноводство — основное направление, кормовая база всегда под особым контролем: здесь понимают, что благополучие поголовья напрямую зависит от качества кормов.

Совхозу в следующем году исполнится 80 лет — это одно из старейших сельхозпредприятий округа, и его многолетний опыт наглядно показывает, как важно заранее заботиться о зимних запасах. Специалисты продолжат регулярно выезжать на поля, чтобы контролировать процесс заготовки кормов и при необходимости корректировать планы.