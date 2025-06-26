Заготовка кормов для животных на зиму началась в Подмосковье

В Подмосковье содержится более 142 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, не считая свиней и птицы. Во второй половине июня фермеры начинают активно заготавливать корма для животных, которых выращивают ради молока и мяса.

По данным Минсельхоза Московской области, на сегодняшний день уже скосили свыше 14,7 тысячи гектаров лугов и посевов — сено, сенаж, зеленый корм и силос. Всего удалось заготовить 137,5 тысячи тонн кормов: из них 1,3 тысячи тонн сена, 136,2 тысячи тонн сенажа и две тысячи тонн силоса.

В прошлом году аграрии региона собрали около 917 тысяч тонн грубых кормов и примерно 744 тысячи тонн сочных. В пересчете на одну корову это составило 28,4 центнера корма.