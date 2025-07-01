Загорскую ГАЭС капитально отремонтируют к началу отопительного сезона

На Загорской гидроаккумулирующей электростанции, которая входит в структуру «РусГидро», завершили один из ключевых этапов годовой ремонтной кампании. После масштабных восстановительных работ в эксплуатацию вновь ввели гидроагрегат № 4 мощностью 200 мегаватт в режиме генерации и 220 мегаватт в насосном режиме.

Устройство, запущенное в эксплуатацию в 1990 году, является одним из шести обратимых гидроагрегатов станции.

В течение 84 дней на объекте шла работа по капитальному ремонту. За это время специалисты провели всестороннюю диагностику агрегата, выявили и устранили скрытые неисправности, заменили изношенные узлы и детали, а также восстановили ключевые технические параметры.

Комплекс мероприятий охватил все важнейшие системы. Так, были проведены ремонтные работы на гидротурбинной части, механическом и электрическом оборудовании генератора, а также на вспомогательных установках.

Главный объем ремонтных работ выполнили сотрудники загорского филиала «Гидроремонт-ВКК». Завершению ремонта предшествовали обязательные испытания и контрольные проверки, которые подтвердили надежность оборудования и его готовность к эксплуатации.

Загорская ГАЭС оснащена шестью мощными обратимыми гидроагрегатами с радиально-осевыми турбинами, которые обеспечивают стабильную выработку электроэнергии. Капитальный ремонт каждого из них проводят с интервалом в четыре года, что позволяет станции поддерживать высокий уровень технической готовности и бесперебойно выполнять задачи по обеспечению энергоснабжения.

Текущая ремонтная программа станции охватывает профилактическое обслуживание всех шести гидроагрегатов и продлится до ноября, чтобы до начала отопительного сезона все работы были полностью завершены.