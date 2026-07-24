Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском округе подвела итоги работы за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), находящаяся в Сергиево-Посадском округе Московской области, выработала 941,55 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Это способствовало надежности и стабильности энергосистемы Центра.

Производственные показатели соответствуют установленным целям и учитывают график ремонтов основного оборудования. Все плановые работы по обслуживанию гидроагрегатов и силовых трансформаторов были согласованы с Системным оператором Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»).

Главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов подчеркнул, что грамотное планирование позволяет проводить ремонтные работы без риска для стабильности московской энергосети. Станция продолжает выполнять свою ключевую задачу — компенсировать неравномерность потребления электроэнергии в столичной энергосистеме.