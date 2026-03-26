Загорская ГАЭС познакомила школьников с энергетикой

Загорская гидроаккумулирующая электростанция, крупнейший объект гидроэнергетики Московской области и филиал ПАО «РусГидро», вновь поддержала всероссийскую Неделю высоких технологий и технопредпринимательства. Эта масштабная просветительская акция направлена на знакомство школьников с передовыми российскими достижениями в области науки, высоких технологий и энергетики.

В этом году познавательное мероприятие прошло для учеников школы №28 поселка Богородское. По инициативе Загорской ГАЭС для пятиклассников был организован внеклассный урок, который провел инженер по наладке и испытаниям Александр Силаев.

Ребята узнали, как устроена энергетическая система России, какие типы электростанций существуют и почему их называют «фабриками энергии». Особое внимание уделили тому, зачем передавать электричество на большие расстояния и какой путь проходит энергия от станции до розетки в доме.

Александр Силаев рассказал о принципах работы Загорской ГАЭС – крупнейшей гидроаккумулирующей электростанции страны. Школьники познакомились с уникальным оборудованием и гидротехническими сооружениями, изучили устройство гидроагрегата и разобрались в разнице между турбиной и генератором.

Инженер отметил: «Энергетика – одна из ключевых отраслей, определяющих развитие страны. Проведение подобных уроков помогает формировать у молодежи понимание важности профессии энергетика».