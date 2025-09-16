Загорская ГАЭС подтвердила безопасность гидротехнических сооружений

Загорская ГАЭС, филиал ПАО «РусГидро», завершила плановый пересмотр декларации безопасности своих гидротехнических сооружений. Этот документ подтверждает, что все объекты станции находятся в исправном состоянии и эксплуатируются в соответствии с требованиями безопасности.

В Министерстве энергетики Московской области сообщили, что по итогам проверки сооружения отнесли к первому, самому высокому классу ответственности. Перед утверждением декларации специалисты тщательно обследовали все элементы гидроузла: дамбу верхнего водохранилища, водоприемник, шесть напорных водоводов, здание ГАЭС, низовую плотину нижнего водохранилища с водосбросом на реке Кунья, а также берегоукрепительные сооружения.

В обследовании участвовали не только сотрудники станции, но и представители Ростехнадзора, МЧС, проектного института «Гидропроект» и аналитического центра РусГидро. Особое внимание уделили техническому состоянию оборудования и сооружений, документации, системам наблюдения, а также проверке мер по обеспечению надежности и готовности персонала к действиям в случае нештатных ситуаций.