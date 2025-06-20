Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе благодаря соглашению на ПМЭФ

Парк-отель вместимостью до 400 человек построят в 50 километрах от Москвы в деревне Ястребки. Проект реализуют в рамках соглашения, которое подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампредседателя совета директоров ООО «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина.

«Подмосковье круглый год принимает большое количество гостей, а в праздничные дни мы видим, что практически все номера в гостиницах раскуплены. Поэтому считаем важным, чтобы комфортной инфраструктуры у нас было больше», — отметил глава Подмосковья.

В зону отдыха проинвестируют четыре миллиарда рублей. Новая туристическая площадка создаст 450 рабочих мест.

Реализация проекта запланирована в два этапа. Первый завершат этим летом, а второй запустят осенью следующего года. По расчетам после старта работы парк будет приносить свыше 400 миллионов рублей налогов в бюджет ежегодно.

«Концепция парк-отеля — объединить премиальный комфорт и гостеприимство с природой и заботой о ней. <…> При реализации проекта мы рассчитываем на помощь государства в части возврата НДС и компенсаций на реконструкцию инженерных коммуникаций», — сказала Евгения Саблина.

ГК «РОТА» развивает свой бизнес в перспективных направлениях, а также инвестирует в различные отрасли экономики Подмосковья — от сельского хозяйства до рекреационный предпринимательства.

В Одинцовском районе заработает отель «Бридж». В гостиничном комплексе представят один из больших спа, крупнейших детский клуб и центр активного отдыха. На территории парка разместят ресторан, лобби-бар, организуют открытый и закрытый бассейны, джакузи, баню. Помимо этого, организуют зону для рыбалки, тренажеры, теннисные корты, площадки для йоги и танцев и многое другое.

Кроме того, в парк-отеле появится единственная в регионе контактная ферма с улитками и гастробаром, а также детская школа исследователей.