Загородный парк-отель построят в Одинцове

Современный объект расположат на территории деревни Ястребки Одинцовского городского округа в 50 километрах от Москвы. Парк-отель сможет одновременно принимать до 400 человек.

Он будет представлять собой 27 двух- и трехэтажных домиков, пять корпусов — всего 123 номера. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя совета директоров «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина.

«Подмосковье круглый год принимает большое количество гостей, а в праздничные дни мы видим, что практически все номера в гостиницах раскуплены. Поэтому считаем важным, чтобы комфортной инфраструктуры у нас было больше, — отметил Андрей Воробьев.

Проект разбит на два этапа. Первый будет реализован уже этим летом. Вторую очередь планируют запустить осенью 2026 года.

Концепция парк-отеля — объединить премиальный комфорт и гостеприимство с природой и заботой о ней. Важно отметить, что закрытие границ в связи с геополитической обстановкой благоприятно сказалось на инвестиционном климате России в целом и Московской области, в частности.