Загоревшийся грузовой автомобиль потушили на трассе в Наро-Фоминске

пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники «Мособлпожспаса» потушили грузовой автомобиль, который загорелся на дороге в Наро-Фоминске. Инцидент произошел вблизи деревни Плесенское.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Людмилы Сидоровой, в единую службу экстренной помощи обратились очевидцы ЧП. Спасатели оперативно выехали на вызов.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы увидели, что кабина грузового автомобиля горела по всей площади, и огонь частично уже перебросился в моторный отсек», — уточнила Сидорова.

В автомобиле не было газобаллонного оборудования. Спасатели подали пожарный ствол на тушение пламени и оперативно ликвидировали возгорание. Водителю помощь не понадобилась.

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