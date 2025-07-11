Задолженность по зарплатам в 400 млн рублей выплатили в Подмосковье за полгода

В Подмосковье регулярно проходят заседания Межведомственной комиссии, где рассматриваются вопросы, связанные с защитой трудовых прав работников, задержкой зарплаты и другими проблемами. По данным Министерства социального развития региона, за первые шесть месяцев этого года более четырех тысяч человек смогли восстановить свои права и получили заработную плату на общую сумму почти 400 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что 15 организаций, задерживавших выплаты по несколько месяцев, полностью погасили долги перед своими сотрудниками. Самую крупную сумму выплатили в Сергиевом Посаде — более 355 миллионов рублей. Также задолженности ликвидировали в Люберцах, Солнечногорске, Подольске, Балашихе Красногорске и других округах.

Вопросы по зарплатным долгам рассматривают с участием представителей Минсоцразвития, прокуратуры, следственного комитета, трудовой инспекции, Росреестра, службы судебных приставов и других ведомств. Если работодатель нарушает трудовые права, можно обратиться в прокуратуру или подать жалобу через сайт «Онлайнинспекция.рф».