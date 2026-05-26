Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 26 мая

Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Утром 26 мая в Московской области уровень загруженности дорог достиг пяти баллов. Пробки образовались на нескольких трассах и шоссе.

В Минтрансе региона сообщили, что затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

