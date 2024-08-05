Глава Подмосковья назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону

Своевременная подготовка теплосетей к зиме — одна из ключевых задач, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства. Особенно во внимание принимают проблемные участки, выявленные в прошедшем сезоне.

По его словам, в этом процессе есть три ключевых слагаемых. И первое — подготовка самих котельных.

«Это модернизация котла и всего, что с этим связано, подготовка теплообменников. Второе — трасса, она должна соответствовать низким температурам при высоком давлении. У нас большая программа по замене. И третье — состояние самого дома», — объяснил глава Подмосковья.

Темп подготовки должен быть высоким, строительный сезон всегда ограничен температурами, подчеркнул он.

«Я очень надеюсь, что все территории — и Богородский, и Пушкино, и Егорьевск, и Подольск, Черноголовка и Краснознаменск — знают все свои сильные и слабые стороны и лично сопровождают каждую стройку. Это значит выезд на объекты, контроль за ежедневными и еженедельными работами», — заключил Воробьев.

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