Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по инвестиционной привлекательности. Этого удалось добиться благодаря комфортным условиям для развития бизнеса. Губернатор Андрей Воробьев призвал каждый год запускать новые программы поддержки для предпринимателей и снижать для них административные барьеры, чтобы оставаться в числе лидеров.

«Ключевая задача — стабильно держаться в тройке лидеров. Каждый год мы должны открывать новые программы, и делать все, о чем мы говорим в части снижения барьеров», — сказал Воробьев.

Благодаря созданным в Подмосковье условиям в регион активно приходят новые компании. Так, в Московской области запланировали открыть производство роботов. Их будут не только создавать, но и разрабатывать для них специальное программное обеспечение.

«Предполагается как само изготовление роботов, так и написание софта. Потому что без алгоритмов робот — это просто железяка», — отметил губернатор.

В первую очередь, речь идет о роботах, которые используют в логистических комплексах и на складах. Они могут обеспечить круглосуточную работу и стать незаменимыми помощниками для сотрудников.

«OZON, Wildberries, распределительные центры — сегодня у нас в Электростали работает шесть тысяч человек. Задача — чтобы там работала еще тысяча роботов, и все работы могли производиться 24 часа в сутки семь дней в неделю», — сказал Воробьев.

Он добавил, что за высокотехнологичные компании идет конкуренция, однако Подмосковье в ней выигрывает. При этом важно продолжать создавать особые условия для таких предприятий.