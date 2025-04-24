Заброшенный торговый ларек демонтировали в деревне Горки в Ленинском округе

В деревне Горки на Каширском шоссе демонтировали заброшенный торговый ларек. Демонтаж выполнили силами администрации после того, как собственник проигнорировал выданное месяц назад предписание.

Как пояснил начальник отдела потребительского рынка Андрей Асеев, объект находился в неудовлетворительном состоянии и портил облик территории. Всего в округе насчитывается около 30 подобных заброшенных строений.

«В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем демонтаж незаконно размещенных торговых точек на территории Ленинского округа. В текущем году планируется убрать 100 подобных объектов, из которых 11 мы уже демонтировали», — сообщил глава округа Станислав Каторов.

Напомним, ранее в Ленинском округе уже были демонтированы нелегальные торговые точки, включая объекты в поселке Развилка рядом с почтовым отделением.