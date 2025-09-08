Заброшенный коровник снесли возле деревни Муравьево

В окрестностях деревни Муравьево, расположенной на территории городского округа Солнечногорск, снесли заброшенный коровник. Строение ранее признали аварийным.

Работы провели в рамках масштабной программы по устранению недостроенных, самовольных и опасных сооружений в Подмосковье.

Одноэтажное здание из кирпича площадью около трех тысяч квадратных метров было расположено возле автомобильной дороги межмуниципального значения «М-10».

Изначально сооружение являлось собственностью совхоза, а позже перешло в частные руки. Со временем здание утратило свою функцию и частично разрушилось.

В августе новый владелец участка демонтировал бывший коровник и освободил территорию от строительного мусора.

В общей сложности в Солнечногорске выявили 437 объектов незавершенного строительства, из которых 271 уже привели в порядок или снесли.