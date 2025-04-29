Заброшенный дом снесли в микрорайоне Заря в Балашихе
В микрорайоне Заря в Балашихе снесли заброшенное двухэтажное строение возле дома № 20 на Советской улице. Здание 1969 года постройки долгое время не использовалось и находилось в аварийном состоянии.
Работы провели в рамках программы по ликвидации аварийных объектов в Подмосковье, сообщили в Мособлархитектуре. Конструктивные элементы здания частично разрушились, в нем не было окон и дверей.
Сейчас территория расчищена. В будущем администрация примет решение по использованию участка.
Всего в Балашихе выявили 371 объект незавершенного строительства. Из них уже привели в порядок 229 — около 62%.
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию
«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»
Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте