Заброшенный дом снесли в микрорайоне Заря в Балашихе

В микрорайоне Заря в Балашихе снесли заброшенное двухэтажное строение возле дома № 20 на Советской улице. Здание 1969 года постройки долгое время не использовалось и находилось в аварийном состоянии.

Работы провели в рамках программы по ликвидации аварийных объектов в Подмосковье, сообщили в Мособлархитектуре. Конструктивные элементы здания частично разрушились, в нем не было окон и дверей.

Сейчас территория расчищена. В будущем администрация примет решение по использованию участка.

Всего в Балашихе выявили 371 объект незавершенного строительства. Из них уже привели в порядок 229 — около 62%.