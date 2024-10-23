Заброшенную котельную на улице Суворова в Подольске снесли

В Подольске снесли разрушенное здание котельной на улице Суворова вблизи дома № 11. Объект долго не использовали, и основные элементы здания практически полностью разрушились.

Заброшенная котельная располагалась рядом с жилыми домами.

Заместитель главы городского округа Анжела Студеникина поручила взять на контроль снос объекта на пересечении улиц Плещеевской и Суворова.

Специалисты администрации включили котельную в перечень объектов для ликвидации. Рабочие снесли постройку и привели в порядок территорию.

Всего в Подольске выявили 320 объектов незавершенного строительства, из них снесли, достроили или привели в соответствие 238 зданий. Работа продолжается.

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