Заброшенную котельную на улице Суворова в Подольске снесли
В Подольске снесли разрушенное здание котельной на улице Суворова вблизи дома № 11. Объект долго не использовали, и основные элементы здания практически полностью разрушились.
Заброшенная котельная располагалась рядом с жилыми домами.
Заместитель главы городского округа Анжела Студеникина поручила взять на контроль снос объекта на пересечении улиц Плещеевской и Суворова.
Специалисты администрации включили котельную в перечень объектов для ликвидации. Рабочие снесли постройку и привели в порядок территорию.
Всего в Подольске выявили 320 объектов незавершенного строительства, из них снесли, достроили или привели в соответствие 238 зданий. Работа продолжается.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».