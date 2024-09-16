Заброшенное здание водозабора вблизи школы снесли в Воскресенске

Заброшенное здание водозабора вблизи общеобразовательной школы и жилого дома снесли в Воскресенске. Объект ликвидировали после обращения на портале «Добродел».

В Подмосковье находят и ликвидируют незавершенные, аварийные или самовольно построенные объекты недвижимости. В рамках программы снесли водозабор на улице Быковского в Воскресенске.

Площадь одноэтажного здания — около 100 квадратных метров. Долгое время сооружением никто не пользовался. Объект пришел в негодность: часть элементов разрушилась, на неогороженной территории скопился мусор. Жители написали на портал «Добродел». Администрация округа Воскресенск поручила демонтировать постройку и очистить площадь от строительных отходов. Работы провели в августе. Назначение освободившейся земли пока не определили.

Отметим, на территории Воскресенска не завершено строительство 109 объектов, из них снесли 56% — 61 здание. Работа в этом направлении продолжается.

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