Заброшенное здание снесли в поселке Заречном под Сергиевым Посадом

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Еще одно заброшенное здание ликвидировали в Сергиево-Посадском округе. На этот раз старую постройку снесли в поселке Заречном, вблизи дома № 13.

Одноэтажное кирпичное здание находилось в аварийном состоянии и располагалось слишком близко к жилой застройке. Основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились, поэтому приняли решение включить объект в перечень для ликвидации.

«В четвертом квартале 2024 года силами администрации Сергиево-Посадского городского округа проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас территория свободна от застройки, строительный мусор вывезли и утилизировали. Как администрация будет использовать освободившееся место, пока не известно.

На территории Сергиево-Посадского городского округа нашли 307 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесены, достроены и приведены в соответствие 228 из них. Работы продолжается.