Заброшенное здание снесли в Балашихе

Со временем здание обветшало и частично разрушилось.

«В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Балашиха были проведены необходимые работы по демонтажу аварийной постройки», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Территорию уже расчистили от мусора. В администрации пока не решили, как будут использовать освободившуюся площадку.

В общей сложности в Балашихе обнаружили 367 объектов незавершенного строительства. Снесли, привели в порядок или достроили 220 из них.