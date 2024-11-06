Заброшенное здание на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде восстановят

Недостроенное здание 2б на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде реализовали на торгах. Инвестор восстановит объект и начнет использовать для нужд своего хлебопекарного предприятия.

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что на торгах реализовали три недостроенных объекта общей площадью 1,8 тысячи «квадратов» и земельный участок площадью 7,4 тысячи «квадратов».

Покупатель недвижимости — владелец действующего хлебопекарного предприятия. Помещения он планирует восстановить и использовать как подсобные. Здесь будут мастерские, помещения для обработки тары, хранения инвентаря и оборудования, склад. Во дворе сделают стоянку хлебовозных автомобилей и электропогрузчиков.

Цена продажи имущественного комплекса превысила 31 миллион рублей. Объект реализовали совместно с Комитетом по конкурентной политике Подмосковья.