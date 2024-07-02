Заброшенное здание дома культуры снесли в Коломне

Здание бывшего дома культуры снесли на улице Победы в селе Протасово городского округа Коломна. Объект находился в аварийном состоянии и портил облик территории.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что одноэтажное здание общей площадью чуть более 500 квадратных метров располагалось в центральной части села, рядом с жилой застройкой.

За время длительного простоя здание стало непригодным для использования из-за разрушений, отсутствия окон и дверей, а также поврежденной кровли. После обращений жителей через портал «Добродел» власти приняли решение о сносе здания.

«В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор утилизирован и вывезен», — указал Гордиенко.

Теперь на освободившейся территории планируется проведение работ по благоустройству. Всего на территории городского округа Коломна было обнаружено 285 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 161 объект был снесен, достроен и приведен в соответствие, что составляет 56% от общего числа зданий, несоответствующих требованиям.