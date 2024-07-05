Заброшенное здание бывшего овощехранилища снесли в Солнечногорске

Фото: Мособлархитектура

Аварийное здание снесли на улице Военный городок в Солнечногорске. Раньше здесь было овощехранилище.

«По причине морального и физического износа сооружение вывели из эксплуатации. Оно находилось в запущенном, полуразрушенном состоянии. В администрацию городского округа Солнечногорск поступали обращения жителей через портал „Добродел“ о необходимости ликвидировать строение», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В результате приняли решение демонтировать объект. К этому дню все работы завершены, территорию освободили от строительного мусора.

В Солнечногорске выявили 376 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли, достроили или привели в порядок 235 из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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