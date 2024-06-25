Заброшенное аварийное здание снесли на Лесной улице в Сергиевом Посаде

Фото: Мособлархитектура

Нежилое полуразрушенное здание снесли в подмосковном поселке Мостовик. Двухэтажный дом на 500 «квадратов» находился на Лесной улице, вблизи от остановки общественного транспорта.

«Основные элементы постройки разрушились, нарушилась геометрия несущих конструкций, обрушилась кровля. Администрацией Сергиево-Посадского округа принято решение о ликвидации аварийного объекта, в мае произведен демонтаж. На сегодняшний день все необходимые работы завершены, участок свободен от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

В Сергиево-Посадском городском округе 294 объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в порядок уже 209 из них. Работа в этом направлении продолжается.

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