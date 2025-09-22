Забота о природе со школьной скамьи. Как молодежь Подмосковья заботится об окружающей среде

Минэкологии Подмосковья напомнило об экопроектах для молодежи

Очистка от мусора берега реки Битца в Ленинском округе в рамках экологической акции «Вода России»
В Подмосковье реализуют ряд экологических проектов, направленных на сохранение природы. В них активно участвуют дети и подростки. Кроме того, молодые изобретатели представляют уникальные проекты по переработке мусора. О том, как младшее поколение заботится об окружающей среде, — в фильме «Зеленый код».

Чтобы сохранить природу для будущих поколений, в Подмосковье ведут большую работу с молодежью, рассказал глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.

«Уровень экопросвещения очень вырос. За последние несколько лет мы шагнули в состояние, когда и маленькие дети, и взрослые ребята понимают, что такое хорошо, а что такое плохо в экологии», — сказал министр.

Для привлечения молодежи к заботе о природе в Подмосковье организовали ярмарку экологических проектов. На нее подали более 180 заявок. Дети и подростки представили свои проекты и идеи, которые помогут оберегать окружающую среду.

Молодежь участвует в экологических акциях, помогает собирать мусор и передавать его на переработку. Для ребят проводят встречи с экспертами и тематические лекции. Все это помогает привить им любовь к окружающей среде.

