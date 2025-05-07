Заболевшего холерой после поездки в Индию мужчину спасли в больнице в Домодедове

Из экзотических мест Индии и Непала — прямиком в подмосковный изолятор. Такая участь настигла 40-летнего туриста. В больнице поставили диагноз — холера. Спасти мужчину смогли врачи Домодедовской больницы.

Пациента доставили в медучреждение бригадой скорой помощи. Он жаловался на слабость и нарушения в работе ЖКТ.

«Уже при поступлении в больницу врачи заподозрили у него особо опасную инфекцию — холеру», — рассказал главврач больницы Андрей Осипов.

Холера передается фекально-оральным путем. Подхватить ее можно, даже выпив воды. Индия известна антисанитарией, поэтому перекус в местной забегаловке легко мог стать отправной точкой заражения.

По словам заведующей инфекционным отделением Ирины Шилкиной, холера может привести к многочисленным осложнениям. Пациент испытывает обезвоживание, из-за чего снижается микроциркуляция во всех тканях и органах.

Вместе с лечением мужчины Роспотребнадзор начал расследование. Это было необходимо для того, чтобы выявить, с кем контактировал больной. Всех нашли и проверили — ни один из них не заразился.

«Последняя эпидемия холеры была в СССР еще в 1970 году. С тех пор имеются единичные случаи завоза, которые буквально сразу предотвращаются медучреждениями и органами Роспотребнадзора», — пояснил Андрей Осипов.

Лечение холеры несложно: главное — вовремя обратиться к врачу. Мужчина уже полностью здоров и находится дома.

Инфекционист напомнил, что подхватить холеру можно также в странах Африки, Таиланде и в других местах. Оттуда также можно привезти другие опасные заболевания. Жителям напомнили, что защитить себя можно, строго соблюдая правила гигиены. Перед путешествием важно ознакомиться с тем, какие инфекции там распространены, и принять профилактические меры.