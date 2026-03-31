Заболеваемости ОРВИ в Подмосковье не превысила пороговых значений за неделю

За неделю заболеваемость ОРВИ в Подмосковье не превысила пороговых значений. Среди всех случаев заражения чаще всего выявляют респираторные вирусы.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, для профилактики ОРВИ следует часто мыть руки, проветривать помещения и избегать близкого контакта с больными.

При ухудшении самочувствия, высокой температуре, выраженной слабости или других симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу.

«Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — отметили в ведомстве.