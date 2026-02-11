Заболеваемость ВИЧ снизилась в Подмосковье почти на 16% за год

В Подмосковье уделяют особое внимание профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией. За минувший год заболеваемость в регионе снизилась на 15,7%.

Показатель составил 19,8 случая на 100 тысяч человек.

«Современная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить обычной жизнью, работать и рожать здоровых детей. Важно, что лечение назначается в день постановки диагноза», — отметил главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИДом Рафаэль Яппаров.

В Московской области можно анонимно и бесплатно узнать ВИЧ-статус. Для этого необходимо пройти исследование в специализированном кабинете тестирования в поликлинике по месту жительства или центре по профилактике и борьбе с заболеванием. Кроме того, в регионе проводят выездные акции, во время которых также доступна проверка.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом № 41а.

Дополнительные сведения доступны на портале.