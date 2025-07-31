Заболеваемость ВИЧ снизилась в Подмосковье почти на 11% за 3 года

За последние три года заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась на 10,6%. Этого удалось добиться благодаря эффективной профилактике и диагностике.
Пациенты с ВИЧ в Подмосковье получают бесплатную медицинскую помощь. Благодаря антиретровирусной терапии качество их жизни сохраняется.
«Кроме того, женщина с положительным ВИЧ-статусом имеет все шансы родить здорового ребенка, если она принимает необходимые препараты и следует рекомендациям врачей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.
Пройти тестирование на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в поликлиниках региона, а также в Центре по борьбе со СПИДом. Исследования также проводят в ходе выездных акций.
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