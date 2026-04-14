Заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье почти на 25% с начала года

Снижение заболеваемости туберкулезом зарегистрировали в Подмосковье. С января по март этот показатель составил 13,7 на 100 тысяч населения.

Работа по профилактике заболевания, его выявлению и лечению в Московской области продолжается.

«Благодаря этому, показатель заболеваемости туберкулезом за три месяца этого года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Учреждение благодаря профессионализму сотрудников стало центром компетенций для медицинских организаций региона, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.