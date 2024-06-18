Заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 12% за год

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Заболеваемость туберкулезом продолжает снижаться в Московской области. Для этого на территории региона ведется комплексная работа.

Главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин отметил, что меры, направленные на профилактику заболевания, его раннюю диагностику и снижение летальности, показали свою эффективность.

«Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указал специалист.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, состоящий из 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, оказывает необходимую помощь пациентам. Для госпитализации больных туберкулезом в Подмосковье функционируют шесть отделений круглосуточного стационара с общим числом коек в 905 штук.

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