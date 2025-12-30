Заболеваемость туберкулезом снизилась на 14% в Подмосковье с начала года

В Московской области зафиксировали значительное улучшение ситуации с распространением туберкулеза. Число заболевших сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ведущим медицинским учреждением, куда обращаются жители Подмосковья с подтвержденным диагнозом или подозрением на туберкулез, остается Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер.

«Благодаря комплексной работе, проводимой в регионе, нам удалось добиться значительного снижения заболеваемости туберкулезом — на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

Медицинская сеть для помощи пациентам обширна и включает 12 филиалов диспансера, а также 24 специализированных отделения и кабинета в различных больницах. Для лечения в стационарных условиях в области работают шесть круглосуточных отделений, которые располагают 900 местами.

Московский областной диспансер ранее получил статус Центра компетенций для медицинских учреждений Подмосковья, которые сейчас проходят строгую сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.