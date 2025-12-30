Заболеваемость туберкулезом снизилась на 14% в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области зафиксировали значительное улучшение ситуации с распространением туберкулеза. Число заболевших сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ведущим медицинским учреждением, куда обращаются жители Подмосковья с подтвержденным диагнозом или подозрением на туберкулез, остается Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер.

«Благодаря комплексной работе, проводимой в регионе, нам удалось добиться значительного снижения заболеваемости туберкулезом — на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

Медицинская сеть для помощи пациентам обширна и включает 12 филиалов диспансера, а также 24 специализированных отделения и кабинета в различных больницах. Для лечения в стационарных условиях в области работают шесть круглосуточных отделений, которые располагают 900 местами.

Московский областной диспансер ранее получил статус Центра компетенций для медицинских учреждений Подмосковья, которые сейчас проходят строгую сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте