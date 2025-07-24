Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 6,9% за год

В июне прошлого года показатель заболеваемости алкоголизмом в Подмосковье составлял 723,1 на 100 тысяч человек. В этом году он снизился на 6,9% и составил 673,3 на 100 тысяч.

Для снижения заболеваемости алкоголизмом в Подмосковье проводят тематические мероприятия: лекции, встречи и конференции с профильными специалистами. Кроме того, таким пациентам оказывают помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

«Наркологической службой Московской области ведется комплексная работа, направленная на снижение уровня заболеваемости алкоголизмом. Мы работаем как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением. Так, на производствах специалисты областного наркодиспансера проводят лекции и беседы, встречи и круглые столы с профильными специалистами», — сказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Лечение и реабилитация пациентов с алкоголизмом проходит в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

Жителей с зависимостями порекомендовали обращаться за помощью к специалистам.