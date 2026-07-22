Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Наро-Фоминске

Вчера в Наро-Фоминском филиале «Мособллеса» поступил тревожный звонок. Женщина, отправившаяся за грибами, сбилась с пути и не могла найти дорогу назад.

Сотрудники Каменского участкового лесничества сразу выдвинулись на поиски. Учитывая, что до темноты оставалось мало времени, они скоординировали свои действия с коллегами из ГКУ МО «Мособлпожспас».

Несколько часов спасатели прочесывали заросли, ориентируясь по оставленным приметам и перекликаясь. Ближе к вечеру они услышали ответный отклик.

«Нам помогла оперативность, — рассказал старший участковый лесничий Максим Барабанщиков. — Получив сообщение, мы незамедлительно отправились в район поиска. Успели обойти нужный участок и буквально за час до сумерек нашли нашу заблудившуюся гостью».

Женщину благополучно вывели из леса и сопроводили домой.