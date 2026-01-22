Заблудившуюся в лесу семейную пару спасли в Воскресенске

Во вторник поздно вечером подмосковные спасатели вышли на поиск семейной пары, которая заблудилась в лесу под Воскресенском. Мужчина и женщина углубились в чащу заснеженного леса в районе села Осташово.

Когда начало темнеть, они поняли, что сбились с пути и не могут найти дорогу обратно. К счастью, у них был с собой телефон и они смогли дозвониться в экстренные службы.

Заместитель начальника 210-й части «Мособлпожспаса» Юрий Зинченко рассказал подробности этой истории.

«Прибыв на место, специалисты связались по телефону с потеряшками, чтобы сориентироваться и определить зону поиска, после чего начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. В течение четырех часов работники противопожарно-спасательной службы преодолели пешком более шести километров по заснеженной чаще и проехали на автомобиле значительное расстояние, непрерывно подавая сигналы, пока не услышали ответные крики», — пояснил он.

Когда супругов нашли, им помогли согреться и оказали психологическую поддержку. Затем пару отправили домой под присмотром участкового. Медицинская помощь заблудившимся не понадобилась.