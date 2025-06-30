Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли возле поселка Черусти

Сотрудники 275-й части «Мособлпожспаса» 27 июня обнаружили и вывели из леса 73-летнюю женщину, заблудившуюся возле поселка Черусти в городском округе Шатура. Пенсионерка самостоятельно позвонила в экстренные службы.

Женщина отправилась собирать грибы и заплутала. Она не растерялась и обратилась в «Систему-112».

«Прибыв в район предполагаемого поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с потерявшейся по телефону и попросили описать местность, где она находилась. После чего спасатели начали прочесывать лесной массив, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — рассказал заместитель начальника подразделения Виктор Маслов.

Пенсионерку нашли менее чем за час. Медицинская помощь ей не понадобилась.