Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли возле поселка Черусти

Сотрудники 275-й части «Мособлпожспаса» 27 июня обнаружили и вывели из леса 73-летнюю женщину, заблудившуюся возле поселка Черусти в городском округе Шатура. Пенсионерка самостоятельно позвонила в экстренные службы.
Женщина отправилась собирать грибы и заплутала. Она не растерялась и обратилась в «Систему-112».
«Прибыв в район предполагаемого поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с потерявшейся по телефону и попросили описать местность, где она находилась. После чего спасатели начали прочесывать лесной массив, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — рассказал заместитель начальника подразделения Виктор Маслов.
Пенсионерку нашли менее чем за час. Медицинская помощь ей не понадобилась.
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