Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли в Истре

В лесном массиве городского округа Истра завершилась поисковая операция по спасению заблудившейся пенсионерки. Об этом рассказала старший смены «Мособлпожспаса» Анастасия Чивилева.

В понедельник, 7 сентября, бригада 227-й пожарно-спасательной части вывела из леса 71-летнюю женщину в районе деревни Хованское.

Родственники обнаружили отсутствие пенсионерки после грибной прогулки и обратились в службу экстренного вызова «Система-112» около 10:00.

«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на место вызова. Прибыв в район предполагаемого нахождения пенсионерки, спасатели приступили к прочесыванию лесного массива в указанном квадрате. Также специалисты подавали звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства, чтобы сориентировать потерявшуюся», — отметила Анастасия Чивилева.

Уже к 11:41 пенсионерку нашли. Медицинская помощь ей не потребовалась. Женщину доставили домой на служебном автомобиле.