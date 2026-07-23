Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли и доставили домой в Чехове

В среду, 22 июля, в лесном массиве возле деревни Верхнее Пикалово муниципального округа Чехов прошла поисково-спасательная операция. Сотрудники 311-й пожарно-спасательной части и специалисты маневренно-поисковой группы с тремя служебными собаками искали заблудившуюся 87-летнюю женщину.

Заместитель начальника территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин лично участвовал в поисках. Он рассказал, что пенсионерка ушла в лес утром, но не взяла с собой мобильный телефон, поэтому не могла самостоятельно вызвать помощь. Во второй половине дня родственники обратились в службу экстренных вызовов «Система-112».

Специалисты быстро собрали информацию и определили вероятный квадрат поиска. В операции также участвовали сотрудники аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас», добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Поисковики прочесывали лесной массив и подавали звуковые сигналы, чтобы заблудившаяся могла их услышать.

Работы продолжались несколько часов. В 19:45 пенсионерку обнаружили недалеко от дороги, ведущей к садоводческому товариществу. Ее на служебном автомобиле благополучно доставили домой. Медицинская помощь женщине не потребовалась.