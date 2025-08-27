Заблудившуюся в лесу девушку спасли в Истре

Сотрудники 223-й части «Мособлпожспаса» во вторник, 26 августа, спасли молодую женщину, заблудившуюся в лесу. Она гуляла в районе деревни Надеждино в Истринском округе, когда поняла, что потеряла ориентиры.

Девушка 2006 года рождения обратилась в экстренные службы по номеру 112. Заряда телефона у нее оставалось мало. Она успела назвать номер опоры линии электропередачи, к которой вышла, после чего устройство выключилось.

«В пути следования к месту приблизительного нахождения девушки, спасатели связались со специалистами „Мосэнерго“ и по номеру, который сообщила заблудившаяся, уточнили координаты опоры линии электропередач. Прибыв к лесу и сориентировавшись на местности, работники дежурной смены подали звуковой сигнал с автомобиля и приступили к поиску, работая на отклик», — пояснил начальник части Михаил Горбатов.

Услышав звук, девушка вышла к спасателям. Помощь врачей ей не понадобилась.