Заблудившихся грибников вывели из леса в деревне Митинская

Лесничие помогли вернуться домой грибникам, которые заблудились в Шатурском филиале «Мособллеса». Случай произошел недалеко от деревни Митинская.

Мужчина с дочерью отправились в лес за грибами и ягодами, но не смогли найти дорогу назад. Сотрудники лесной охраны получили сообщение от диспетчерской службы и выехали на поиск. По телефону заблудившимся задавали наводящие вопросы, которые помогли определить местонахождение. Грибников нашли в квартале № 41 Подлесного участкового лесничества и вывели из чащи.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что сейчас начался сезон сбора грибов и ягод и сотни людей ежедневно ходят в лес. Перед таким походом необходимо заранее изучить маршрут, предупредить о своих планах близких, взять заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, пресную воду.

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