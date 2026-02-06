Заблудившегося в лесу мужчину спасли в Подольске

В минувший четверг специалисты 309-й части «Мособлпожспаса» вывели из леса молодого мужчину. Он заблудился возле деревни Харитоново в городском округе Подольск.

Мужчина 2004 года рождения самостоятельно обратился в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Он рассказал, что в сторону поселка Сынково через лес, однако сбился с пути.

«Прибыв по указанному ориентиру, спасатели приступили к поиску мужчины, поддерживая с ним связь по телефону. Прочесывая один за другим квадраты лесного массива, специалисты периодически подавали звуковые сигналы с громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля, пока потерявшийся не сообщил, что слышит их", – рассказал начальник пожарно-спасательного подразделения Эрнест Элбакян.

Заблудившегося мужчину нашли примерно за полчаса. Он замерз, поэтому спасатели привезли его в отделение и напоили чаем. Помощь врачей ему не потребовалась.

Позже мужчина поблагодарил специалистов за помощь.