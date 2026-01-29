Заблудившегося в лесу мужчину спасли в Орехово-Зуеве

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала «Мособллеса» и спасатели помогли 24-летнему мужчине, который заблудился на территории Запутновского лесничества. Поиски длились около часа.

Старший участковый лесничий Денис Сергомасов принял сообщение, а затем встретился с работниками МЧС в населенном пункте Деревнище, чтобы скоординировать действия.

После этого поисковая группа направилась в сторону железнодорожной станции Запутное в одноименной деревне. Сначала мужчину искали вдоль рельсов, а затем — в лесном массиве. Его нашли примерно в полутора километрах от платформы.

У потерявшегося было обморожение, поэтому он не мог самостоятельно передвигаться. На месте разожгли костер.

Позже приехал спасатель на снегоходе, который доставил пострадавшего к машине скорой помощи.