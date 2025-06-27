Заблудившегося в лесу грибника спасли возле деревни Семеновское

Сотрудники 261-й части «Мособлпожспаса» 26 июня вывели из леса 48-летнего мужчину, который потерялся недалеко от деревни Семеновское в Коломенском округе. Местный житель отправился за грибами, но заблудился.

Около 16:00 мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что не может сориентироваться. Специалисты незамедлительно выехали на помощь.

«Оценив обстановку, спасатели приступили к розыску грибника, используя звуковые средства оповещения. На поиск потерявшегося потребовалось не более часа, после чего жителя Коломны вывели из лесной чащи и доставили к месту проживания. От госпитализации он отказался», — отметил заместитель начальника части Сергей Есипов.

Грибника удалось найти быстро благодаря его своевременному звонку.

Спасатели призывают брать с собой в лес заряженный телефон, иметь при себе аптечку, воду и еду. Кроме того, рекомендуется предупреждать близких о своем маршруте.