Заблудившегося в лесу грибника спасли в Ступине

В пятницу, 8 августа, сотрудники 334-й части «Мособлпожспаса» обнаружили и эвакуировали из леса заблудившегося 59-летнего мужчину. Происшествие случилось недалеко от деревни Кишкино в Ступинском округе.

В «Систему-112» поступил вызов от растерянного грибника. Мужчина объяснил, что отправился в лес, но не смог найти обратную дорогу.

«В район предполагаемого поиска оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Специалисты оценили обстановку, определили зону розыска и приступили к поиску с добровольцами из поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“», — сообщил старший смены Андрей Скворцов.

Для поиска они использовали громкоговорители служебных машин, чтобы потерявшийся мог сориентироваться на звук. Одновременно спасатели сверяли координаты по данным сотового телефона мужчины.

«Благодаря слаженным действиям членов поисковой группы уже через час мужчину успешно нашли в лесном массиве. Он был в удовлетворительном состоянии, но сильно напуган и растерян. Специалисты сразу оказали ему психологическую поддержку, проверили его самочувствие и помогли выйти к дороге», — уточнил Скворцов.

Поскольку грибник находился в шоковом состоянии, его отвезли домой на служебной машине. Помощь медиков ему не понадобилась.